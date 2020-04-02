Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' adlı Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan bağış miktarı açıklandı. TOPLANAN BAĞIŞ MİKTARI 1 MİLYONA YAKLAŞTI İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını açıkladı.