Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı.
02.04.2020 21:57 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' adlı Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan bağış miktarı açıklandı.
TOPLANAN BAĞIŞ MİKTARI 1 MİLYONA YAKLAŞTI
İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını açıkladı.