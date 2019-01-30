Merkez Bankası Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Düşürdü

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 14,6 olduğunu belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı.

Çetinkaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gelişmekte olan ülkelerin risk primleri dalgalı seyretmekle birlikte yılbaşından beri gerilemekte. Para politikasındaki sıkı duruşu sürdürmemiz ve sıkı duruş yurtiçi finansal göstergelere katkıda bulundu. Kredilerin büyüme hızındaki yavaşlama belirgin hale geldi. Türk Lirası'nın ima edilen oynaklığı eylül ayından bu yana geriledi. Dengelenme eğilimi dördüncü çeyrekte belirginleşti. Net ihracatın büyümeye katkısının süreceğini öngörüyoruz.

"YIL SONU GIDA ENFLASYONU TAHMİNİNİ YÜZDE 13 OLARAK KORUDUK"

Petrol fiyatları tahminimizi 80 dolardan 63 dolara düşürdük. Yıl sonu gıda enflasyonu tahminini yüzde 13 olarak koruduk.

Enflasyon yıl sonunda yüzde 14,6, 2020'de yüzde 8,2 olarak tahmin edildi.

Enflasyonu düşürmeye odaklı sıkı para politikası duruşu ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında enflasyon kademeli olarak hedefe yakınsayacak.

2019'da TL cinsi ithalat fiyatları varsayımındaki aşağı güncelleme enflasyon tahminine 0,5 puan düşürücü yönde katkı yaptı. Birim işgücü maliyetlerindeki yukarı yönlü güncelleme 2019 enflasyon tahminine 0,4 puan yükseltici katkı yaptı.