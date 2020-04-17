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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Güncel

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 9,98'den yüzde 9,76'ya indirirken, yıl sonu dolar tahminini ise 6,51'den 6,92'ye yükseltti.

17.04.2020 14:37 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:53
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 60 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı. Ankette yıl sonu dolar tahminindeki artış dikkat çekti.

ENFLASYON TAHMİNİ DÜŞTÜ, DOLAR TAHMİNİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini 6,51'den 6,92'ye yükseltti. Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 9,98'den yüzde 9,76'ya geriledi.

12 AYLIK DOLAR VE ENFLASYON BEKLENTİSİ

12 ay sonrası TÜFE beklentisi Mart'ta yüzde 9,51 iken, Nisan'da yüzde 9,70 oldu. Mart'ta 6,66 olan 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise Nisan'da 7,11'e yükseldi.

YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ DARALMAYA DÖNDÜ

Anket sonucuna göre yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3,33'ten yüzde eksi 0,6 olarak revize edildi. 2021 yılı için yüzde 3,85 büyüme öngörüsü de yüzde 4,64'e çıktı.

YIL SONU CARİ AÇIK BEKLENTİSİ YARI YARIYA AZALDI

Mart'ta 12 milyar 5 milyon dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, Nisan'da 6 milyar 50 milyon dolara düştü. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 16 milyar 423 milyon dolardan 15 milyar 322 milyar dolara geriledi.

Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
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Ekonomi Manşet

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