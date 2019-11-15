Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

15.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:43

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı beklenti anketini açıkladı. Buna göre yıl sonu dolar tahmini 6,05 TL'den 5,91 TL'ye düşerken, yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 12,69'dan yüzde 12,18'e düştü.

ENFLASYON TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 66 katılımcı ile gerçekleştirilen ankete göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,69 iken , bu anket döneminde yüzde 12,18'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,18 iken, bu anket döneminde yüzde 10,46 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,76 ve yüzde 9,16 olarak gerçekleşti.

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