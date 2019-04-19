Son Dakika! Merkez Bankasının Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Tahmini Yükseldi

Merkez Bankası beklenti anketinde yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,06'dan 6,20'ye yükseldi. Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,64'ten yüzde 16,23'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 15,24'ten yüzde 15,38'e çıktı. Ankette 2019 yılı büyüme beklentisi yüzde 1,2'den yüzde 0,6'ya geriledi.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanan Merkez Bankasının Nisan ayı beklenti anketi açıklandı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

2019 yılı Nisan ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,54 iken, bu anket döneminde yüzde 1,61 oldu. Mayıs ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,11 ve yüzde 1,12 olurken, haziran ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,88 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,64 iken, bu anket döneminde yüzde 16,23'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,24 iken, bu anket döneminde yüzde 15,38 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,80 ve yüzde 12,06 olarak gerçekleşti.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ 6,20'YE ÇIKTI

2019 yıl sonu döviz kuru (ABD doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,06 TL iken, bu anket döneminde 6,20 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 6,30 liradan 6,43 liraya yükseldi.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİ GERİLEDİ

2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 21,4 milyar dolar iken, bu anket döneminde 17,6 milyar dolar geriledi. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 26,3 milyar dolar ve 24,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,2 iken, bu anket döneminde yüzde 0,6'ya indi. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 2,9 olarak gerçekleşti.