Merkez Bankası Swap Piyasasındaki TL Faiz Oranını Düşürdü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) 100 bin dolar ve fazlası döviz alımında paranın ilgilinin hesabına bir gün valörlü olarak geçeceğini bildirmesinin ardından bir hamle de Merkez Bankası'ndan geldi. TCMB swap piyasasında Türk Lirası faizini yüzde 25.5'ten yüzde 24'e düşürdüğünü açıkladı.

LİMİTİ YÜZDE 40 YÜKSELTMİŞTİ

TCMB, Nisan ayında Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda vadesi gelmemiş toplam swap satış limitini yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmişti.

SWAP NE DEMEK?

Swap, sözlük anlamı olarak takas, değiş/tokuş anlamına gelmektedir. Forward piyasalarda swap işlemleri, farklı faiz türlerine sahip (sabit ve değişken faizli) borçların birbirleri ile değişimi olarak tanımlanır.

SWAP ORANI NEDİR?

Piyasada üç tür swap işlemi vardır. Bunlar; para swapı, faiz swapı ve çapraz döviz swapı'dır. Kısaca swap türlerine değinecek olursak;

1) Para swapı işlemleri; tarafların önceden anlaştıkları oran ve koşullarda belirli miktardaki para birimlerini değiştirmek suretiyle gerçekleştirdikleri işlemlerdir.

2) Faiz swapı işlemleri; gösterge bir anapara tutarı üzerinden farklı faiz oranı esaslarına göre hesaplanacak faizlerin iki taraf arasında anlaşılan vadelerde değişimini öngören bir sözleşmedir. Bu sözleşmede, aynı para biriminden olan borçların faiz ödemelerinin yapısı değişmekte, anapara değişimi gerçekleşmemektedir.

3) Çapraz döviz swapı işlemleri; farklı para birimleri ve farklı faiz yapısı üzerine (sabit veya değişken) borçlanan taraflar, diğer tarafın borcuna ilişkin anapara ve faiz ödemelerini yerine getirmek üzere anlaşarak gerekli yükümlülüğü yerine getirirler.