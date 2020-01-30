Son Dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %8,2

30.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:13

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın ilk enflasyon raporuna ilişkin sunum yaptı. Uysal, yıl sonu enflasyon beklentisinin %8,2 olduğunu, 2021 sonunda ise enflasyonun %5,4'e gerilemesinin beklendiğini söyledi.

Uysal'ın açıklamalarından satır başları:

"Küresel ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler son dönemde kısmen azalmakla birlikte önemini korudu. Gelişen ülkelerde, ülkelere özgü kırılganlıklar büyüme görünümünü etkileyebilir. Küresel enflasyona ilişkin riskleri dengeli olarak değerlendiriyoruz. Enflasyon beklentilerinde iyileşme genele yayılarak devam etti.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE BELİRGİN İYİLEŞME SAĞLADIK"

Türkiye'nin risk primi bir önceki rapora göre belirgin oranda geriledi. İktisadi faaliyet toparlanma eğilimini sürdürdü. Veriler büyümenin iç talep kaynaklı güç kazandığına işaret ediyor. Net ihracatın büyümeye katkısının azaldığını görüyoruz. Cari işlemler dengesinin ılımlı bir seyir izleyeceğini öngörüyoruz. Enflasyon beklentileri ve risk priminde düşüşün katkısıyla TL risk eğrisi tüm vadelerde geriledi. Enflasyon beklentilerinde belirgin iyileşme sağladık.

"ÜLKE RİSK PRİMİ FAİZLERİN DÜŞMESİNDE BELİRLEYİCİ OLDU"

Ülke risk primi uzun vadeli faizlerin düşmesinde belirleyici oldu. Kredi faizleri belirgin ölçüde geriledi ve kredi kanalının büyümeye desteği arttı. Enflasyonun yıl sonunda %8,2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda %5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir.

"SON ÇEYREKTEN İTİBAREN İKTİSADİ FAALİYETİN GÜÇ KAZANDIĞI GÖRÜLÜYOR"

Zorunlu karşılık adımları kredilerdeki canlanmaya katkıda bulundu. Gıda enflasyonu işlenmemiş gıda kaynaklı yükseldi. Son çeyrekten itibaren iktisadi faaliyetin güç kazandığı görülüyor. Finansal koşullardaki iyileşme yurt içi talebi belirgin ölçekte destekledi. İş gücü piyasasında toparlanma gözlendi. Net ihracatın büyümeye katkısı azalmaya devam ediyor. Yıllıklandırılmış cari işlemler dengesinde düşüş gözleniyor.Toplam talep koşullarının enflasyonist olmayacağını tahmin ediyoruz

"KORONAVİRÜS GELİŞMELERİNİ TAKİP EDİYORUZ"

Koronavirüsün etkilerini değerlendirmek için çok erken. Benzer olaylarda dünya ekonomisi nasıl etkilenmiş, onu takip etmeye başladık, ancak son gelişmenin ne yönde olacağı konusu daha belirsiz. Koronavirüsün emtia fiyatları ve sermaye akımları ile olası etkisini görebiliriz. Reel getirinin çok dinamik bir kavram olduğunu sürekli ifade ediyoruz, o günkü koşullara göre değişken bir kavram. Koronavirüs, petrol fiyatlarını baskılanmaya devam ederse pozitif, sermaye akımlarında negatif etkiyle karşılaşabiliriz. Bu dönemde reel faizde beklenen faizin bir miktar daha öne çıktığını, reel faizde pozitif tarafta olduğumuzu söyleyebilirim."

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