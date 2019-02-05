Son Dakika! Merkez Bankası Enflasyonun Neden Yükseldiğini Açıkladı

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ocak'ta aylık yüzde 1,06, yıllık yüzde 20,35 seviyesinde gerçekleşmesinin ardından Merkez Bankası fiyat gelişmelerine ilişkin raporunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Enerji grubunda elektrik, doğal gaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımaları izlenirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir" denildi.

Merkez Bankası tarafından açıklanan aylık fiyat gelişmeleri raporunda şu ifadelere yer verildi:

ÇEKİRDEK ENFLASYON GÖSTERGELERİ DÜŞMEYE DEVAM ETMİŞTİR

"Gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları düşmeye devam etmiştir.

HİZMET GRUBU ENFLASYONU YÜKSELMİŞTİR

Hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde gözlenen artışa rağmen temel mal fiyatlarının ılımlı seyrine bağlı olarak çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi gerilemiştir. İç talep koşullarındaki zayıf seyre karşın hizmet grubu enflasyonu bu dönemde maliyet etkilerine bağlı olarak yükselmiştir.

ÜRETİCİ YILLIK ENFLASYONU YÜKSEK SEVİYESİNİ KORUDU

Bu dönemde temel mal grubu enflasyonundaki düşüşte Türk lirasındaki ılımlı seyrin ve iç talepteki zayıflamanın etkileri görülmüştür. Üretici yıllık enflasyonu Türk lirası ve emtia fiyatlarındaki yakın dönem gelişmelerine bağlı olarak gerileme kaydetmiş, ancak birikimli etkilerle yüksek seviyesini korumuştur."