Medipol Başakşehir, Olympiakos'a 1-0 yenildi

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Olympiakos'a 1-0 yenildi.

07.08.2019 22:41
Medipol Başakşehir, Olympiakos'a 1-0 yenildi

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Olympiakos'u konuk etti. Mücadele Yunan ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Olympiakos'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Masouras kaydetti.

VİSCA PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın 80. dakikasında İrfan Can Kahveci kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin 90+2. dakikasında Edin Visca bir penaltı atışından yararlanamadı. Maçın rövanşı 13 Ağustos Salı günü Yunanistan'da oynanacak.

FİKRET ORMAN DA BAŞAKŞEHİR'E DESTEK VERDİ

Medipol Başakşehir ile Olympiakos arasında oynanan mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da tribünden izledi. Karşılaşmayı takip edenler arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (4)

  • BUGÜN BAYRAM BAŞAKŞEHİR YENİLDİ:
    Gs nin arka bahçesi Başakşehirin yenilmesine çok sevindim. Ligde de umarım küme düşerler de kurtuluruz bu salaklardan. Takımlarını şampiyon yapmak için 8 puanlık farkı bile korumadılar bilerek. Defolun gidin PTT ye.
    Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • ADINIZI YAZIN:
    benım fıkrım basaksehır turk futbolunda olmamalı nedenı acık ben samsunlun sehrınde yasıyorum samsun 2 lıg de boyle bır mac olsa bılet bulamayız . basaksehır dıye bır takım yok cunkı taraftarı yok zorlamak gereksız
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • MEMLEKETİM:
    Ayni tas ayni hamam. Hayal ettiklerini sahaya yansitmaya calisiyorlar. Mübarekler sanki Messe sanki Ronaldo.
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.