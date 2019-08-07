Medipol Başakşehir, Olympiakos'a 1-0 yenildi

07.08.2019 22:41

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında Olympiakos'u konuk etti. Mücadele Yunan ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Olympiakos'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Masouras kaydetti.

VİSCA PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın 80. dakikasında İrfan Can Kahveci kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin 90+2. dakikasında Edin Visca bir penaltı atışından yararlanamadı. Maçın rövanşı 13 Ağustos Salı günü Yunanistan'da oynanacak.

FİKRET ORMAN DA BAŞAKŞEHİR'E DESTEK VERDİ

Medipol Başakşehir ile Olympiakos arasında oynanan mücadeleyi Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da tribünden izledi. Karşılaşmayı takip edenler arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı.