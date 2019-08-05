Son dakika! Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde yeni rakibi belli oldu

Son dakika! UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu. Medipol Başakşehir, Yunan ekibi Olympiakos'u geçerse Krasnodar-Porto eşleşmesinin kazananı ile rakip olacak.

5.08.2019 13:17
Son dakika! Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde yeni rakibi belli oldu

Bugün İsviçre'nin Nyon kenditen UEFA merkezinden gerçekleştirilen kura çekimi TSİ 13.00'da başladı. Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın Olympiakos takımını elemesi durumunda Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları 27-28 Ağustos tarihlerinden oynanacak.

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