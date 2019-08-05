Son dakika! Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde yeni rakibi belli oldu
Son dakika! UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu. Medipol Başakşehir, Yunan ekibi Olympiakos'u geçerse Krasnodar-Porto eşleşmesinin kazananı ile rakip olacak.
Bugün İsviçre'nin Nyon kenditen UEFA merkezinden gerçekleştirilen kura çekimi TSİ 13.00'da başladı. Medipol Başakşehir, 3. eleme turunda karşılaşacağı Yunanistan'ın Olympiakos takımını elemesi durumunda Krasnodar (Rusya)-Porto (Portekiz) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanşları 27-28 Ağustos tarihlerinden oynanacak.
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU EŞLEŞMELERİ
YORUMLAR (3)
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ben de bu turu geçerse gruplara kalacak sanıyordum, hatta ne hikmetse kolay rakip geldi diyordum. Porto krasnodarı da başakşehiri de elerCevap Yaz Yayından Kaldır
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olımpyokusu eledi de şimdi sonraki tur mu kaldı. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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galatasaray-barcelona, fenerbahçe-denizlispor :))Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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