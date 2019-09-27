Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti!

27.09.2019 22:20

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Aleksic (2), Gulbrandsen, Crivelli ve İrfan Can Kahveci kaydetti.

BAŞAKŞEHİR PUANINI 8'E ÇIKARDI

Puanını 8'e çıkaran Medipol Başakşehir, önümüzdeki hafta Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak. 8 puanda kalan Çaykur Rizespor ise haftaya Trabzonspor'u sahasında konuk edecek.

İLK KEZ GOL YEMEDİLER

Başakşehir, ayrıca geride kalan 5 haftanın ardından ilk defa bir müsabakayı kalesinde gol görmeden tamamladı. Rizespor maçına kadar ağlarında 8 gole engel olamayan turuncu-lacivertli takım, rakip fileleri ise 5 defa havalandırmıştı. Buruk'un takımı, Yeni Malatyaspor'dan 3, Fenerbahçe'den 2, Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş'tan da 1'er gol yemişti.