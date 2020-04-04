Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Güncel

Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı

Son dakika: Yeni tip koronavirüsün tedavisi kapsamında kullanılan plazma tedavisi, SGK kapsamına alındı.

04.04.2020 08:42 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:42
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı

Sosyal Güvenlik Kurumu, pandemi bakım hizmeti ve immün plazma tedarik ve uygulamalarını Hizmet Başı İşlem Puan Listesi'ne ekleyerek işlem başı puanlarını belirledi.

SGK, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile koronavirüs gibi pandemilerin tedavisi ve Türkiye'de koronavirüse karşı tedavi amaçlı kullanılma olasılığı her geçen gün artan immün plazma tedarik ve uygulamasını Hizmet Başı İşlem Puan Listesi'ne ekledi.

"GÜNDE BİR ADET FATURALANDIRILIR"

Pandemi bakım hizmeti, "Sadece pandemi süresince, pandemi olgularına yönelik tedavilerde 510010 ile birlikte faturalandırılır. Ayrıca pandemi süresince pandemi olgusu olup olmadığına bakılmaksızın 510090 kodu ile birlikte faturalandırılır. Günde bir adet faturalandırılır" şeklinde listeye eklenirken, işlem puanı olarak ise 1124,35 belirlendi.

Yine immün plazma tedarik ve uygulamaları, "Sadece pandemi süresince, pandemi olgularına yönelik tedavilerde faturalandırılır. Plazma bileşeni aferez yöntemi ile toplanmalıdır. Hazırlama, uygulama işlemleri ile tüm tetkik, malzemeler ve diğer işlemler dahildir. Konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine uyulacaktır" şeklinde listeye eklenirken Hizmet İşlem Puanı olarak ise 1318,07 belirlendi.

Böylece hem koronavirüs hem de immün plazma yoluyla koronavirüs tedavisi SGK kapsamına alınmış oldu.

YOĞUN BAKIMLAR DA SGK KAPSAMINA ALINDI

Yine aynı düzenlemede Erişkin-Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri içinde pandemi bakım hizmeti, birinci, ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakımlar da SGK kapsamına alındı.

Düzenlemenin sinyalini daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti. Bu düzenlemeyle aralarında vakıf, üniversite ve özel hastanelerin de bulunduğu pandemi hastanelerindeki koronavirüs tedavileri ve immün plazma tedavisine ilişkin tüm işlemler geri ödeme kapsamına alınmış oldu.

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