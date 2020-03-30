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Koronavirüs, Fatih Terim, Spor

Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi

Son dakika: Koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

30.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:23
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi

Koronavirüs teşhisi ile hastanede bir süredir tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimler tarafından oluşan komisyon kararı ile taburcu edildi.

Fatih Terim'in tedavisi evinde sürecek ve 14 gün boyunca evinden çıkmayarak karantinada kalacak.

Hastane'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"23 Mart 2020 tarihinde Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir. Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle."

Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi

YUSUF GÜNAY DA TABURCU EDİLDİ

Koronavirüs tedavisi gören Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da sosyal medyadan yaptığı açıklamada tedavisinin tamamlandığını ve taburcu olduğunu söyledi.

Aynı hastalıktan tedavi gören herkese şifa dileyen Yusuf Günay, "Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi

Haberin Videosu:

Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi

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Haber Yorumları (11)
500
ERDEM: Virüsün herkesi eşitlediği yalan. . Paran varsa en iyi hizmeti alırsın,
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CE CEYLİ: NE GADAR HIZLI İYİLEŞDİ, BRAVO YANİ YAŞINA RAĞMEN AĞLAMAYA GEREK YOKMUŞ.
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AHAHAH: Terim futbolu bırakıp Sinema dizi işine girecekmiş beyler adanalı yı oynayacakmış bence iyi iş çıkarır
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HIIIMMM: MEHMET ALİ YILMAZ bu durumu kaç gün öncesinden bilmişti. Ne acayip işler. Allah sağlık versin. Ne diyelim. . . Bu yıl ZORLU geçiyor. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ÖMER: Paran varsa özelsin.
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HAHHA: güzel tiyatroo
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KES PALAVRACI: herkes 2 hafta bekliyor yaşı 60 dan fazla nasıl 3 günde çıktı bu. . . parayla tabiki. . ya da öyle bir şey yoktu herkese oynadılar evden çıkmayın bak fatih terim bile korona sizde olabilirsiniz haaa
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RR: İnanman için ölmesi mi gerekiyor denyo.
2 2 Yayından Kaldır
SEDAT YAKUP: Tiyatro güzeldi ama
Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
YAZIK: Çifte standart neden herkes hastanede tedavi görürken o evde hastane pozitif olsada diyor yani hala hasta
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500
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