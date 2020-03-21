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Recep Tayyip Erdoğan, Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi, Güncel

Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlığın sosyal yardımlarından yararlanan 2 milyon haneye biner lira destek verileceğini duyurdu.

21.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:48
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımı"nın detaylarını paylaştı.

2 MİLYON HANEYE BİNER TL'LİK NAKDİ DESTEK

Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1.000 TL nakdi destekten yararlanacak" dedi.

BAŞVURU YAPMAYA GEREK YOK

Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin Mart ayının sonunda başlayacağı bilgisini de yineledi.

Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek

Haberin Videosu:

Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek

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