Son Dakika: Juventus Teknik Direktörü Allegri: Ronaldo'nun ayrılma isteği kabul edildi, artık bizimle değil
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Son Dakika: Juventus Teknik Direktörü Allegri: Ronaldo'nun ayrılma isteği kabul edildi, artık bizimle değil

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Cristiano Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı. Juve hocası Allegri, "Ayrılmak istediğini söyledi ve kabul edildi. Bu yüzden antrenmana katılmadı" dedi.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Ronaldo polemiklerine son noktayı koydu. Portekizli star, Juventus'tan resmen ayrıldı.

Allegri şunları söyledi:

"HAYAT DEVAM EDİYOR"

"Her şey geçer, bu bir yaşam yasasıdır. Ronaldo katkısını yaptı ve şimdi gidiyor. Hayat devam ediyor. Cristiano Ronaldo, Juventus'ta kalmak istemediğini ve hemen takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Cristiano Ronaldo beni hayal kırıklığına uğratmadı.

"ZİDANE VE BUFFON GİTTİ"

Ronaldo'nun ayrılması beni hayal kırıklığına uğratmadı. Cristiano seçimini yaptı. Juventus'ta Del Piero, Zidane, Buffon gibi büyük şampiyonlar oynadı ve gitti. Ve Juventus yoluna devam ediyor. İsteğini kabul ettik ve antrenmana bu yüzden çıkmadı."

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Juventus Teknik Direktörü Allegri: Ronaldo'nun ayrılma isteği kabul edildi, artık bizimle değil
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