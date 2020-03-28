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Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi, Ekonomi, Güncel

Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu açıkladı.

28.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:57
Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dün akşam açıkladığı yeni tedbirlerle birlikte şehirler arası seyahatlere kısıtlama getirildi. Bundan böyle ilgili valiliklerin izni olmadan otobüsle seyahate müsaade edilmeyecek.

SAAT 17.00 İTİBARİYLE DURDURULDU

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kararın saat 17.00 itibariyle yürürlüğe gireceğini duyurdu. Yerlikaya, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir" ifadelerini kullandı.

YENİ TEDBİR PAKETİNDE NELER VAR?

1-Şehirler arası seyahatler valilik iznine bağlı olacak.

2-Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle, esnek çalışma sistemine geçilecek.

3-Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni sağlanacak.

4-Piknik alanları hafta sonları kapalı, hafta içi toplu olarak durmak yasak olacak.

5-Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun olarak celp ve terhis edilecek.

6-Yurtdışı uçuşlar tamamen sona erdirildi.

7-Tüm illerde valiler tedbirleri takip edecek, gerekirse ilave tedbirler alınacak.

YOLCU OTOBÜSLERİ, SEFERLER İÇİN VALİLİKTEN İZİN ALACAK

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgeye göre, şehirler arası otobüs seferleri bugün saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilecek.

Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabilecek.

Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya: Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur

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İstanbul Valisi Yerlikaya: Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur

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