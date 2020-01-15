Son dakika: İstanbul'da 127 milyon sahte ABD doları ele geçirildi

15.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:43

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin Kağıthane ve Sarıyer'de düzenlediği operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Sahte para basımında kullanılan matbaa makinelerine el konulurken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı polis kameralarınca görüntülendi.

İstanbul'da, geçen yıl Temmuz ayında düzenlenen sahte dolar operasyonunda 271 milyon 150 bin dolar ele geçirilmişti. Sarıyer ve Kağıthane'de düzenlenen operasyonun ikinci dalgasında 127 milyon 500 bin sahte dolar daha ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen sahte dolarların Güney Amerika ve Afrika ülkelerindeki FETÖ üyelerine gönderileceği ileri sürüldü. Operasyonda 8 kişi yakalandı.

OPERASYONDA FETÖ BAĞLANTISI

İstanbul Büyükçekçece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı bir suç örgütünün, 2019 yılının Temmuz ayında piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte para bastığı istihbaratı üzerine çalışma başlatmış, o tarihteki baskında 271 milyon 150 bin sahte dolar ele geçirilmişti.

Aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) ihraç edilen komiser B.Ç'nin de bulunduğu 5 kişiyi soruşturan polis, örgüt lideri A.A.'yı 30 Ekim'de Bulgaristan'a kaçarken Kapıkule Sınır Kapısı yakalamıştı.

Sahte 127 milyon dolar Güney Amerika ve Afrika'daki FETÖ üyelerine gidecekti.

100'LÜK BANKNOTLAR HALİNDE 127 MİLYON DOLAR

Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Onur Doğan'ın yürüttüğü soruşturmayı derinleştiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceki operasyonlarda yakalanan şüphelilerin itirafları doğrultusunda 7 Ocak'ta şebekeye ikinci dalga baskın gerçekleştirdi. Kağıthane ve Sarıyer'de matbaa ve depoya eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, Güney Amerika ve Afrika ülkelerindeki FETÖ üyelerine gönderilmek üzere basılan kesime hazır 100'lük banknotlar halinde 127 milyon 500 bin sahte dolar ele geçirildi.

Baskında örgüt üyesi 8 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda matbaa makineleri ile suç eşyaları ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 4 şebeke üyesi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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