Son Dakika: İstanbul'da Halk Ekmek'e zam! İşte vatandaşların ekmeği satın alacağı yeni fiyat - Haberler
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Son Dakika: İstanbul'da Halk Ekmek'e zam! İşte vatandaşların ekmeği satın alacağı yeni fiyat

Haberler.com, Servet Uzun - Ekonomi
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Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1,25 TL'den satılan Halk Ekmek'in fiyatına zam yapıldığını açıkladı. Yüzde 60 zam gelen 250 gramlık ekmek, cuma gününden itibaren Halk Ekmek büfelerinden 2 liraya satılacak.

Son dönemde artan elektrik faturaları ve akaryakıta gelen zamlardan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin ürettiği 250 gramlık ekmeğe zam geldi.

CUMA GÜNÜNDEN SONRA 2 LİRAYA SATILACAK

İbb, 11 Şubat Cuma günü itibariyle İstanbul Halk Ekmek A.Ş'nin ürettiği 250 gramlık Halk Ekmek'in 2 TL'den satılacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL'den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: İstanbul'da 1,25 TL'den satılan Halk Ekmek, cuma gününden itibaren 2 TL'ye satılacak

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi

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