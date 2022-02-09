Son Dakika: İstanbul'da Halk Ekmek'e zam! İşte vatandaşların ekmeği satın alacağı yeni fiyat
Haberler.com, Servet Uzun - Ekonomi
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Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1,25 TL'den satılan Halk Ekmek'in fiyatına zam yapıldığını açıkladı. Yüzde 60 zam gelen 250 gramlık ekmek, cuma gününden itibaren Halk Ekmek büfelerinden 2 liraya satılacak.
Son dönemde artan elektrik faturaları ve akaryakıta gelen zamlardan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin ürettiği 250 gramlık ekmeğe zam geldi.
CUMA GÜNÜNDEN SONRA 2 LİRAYA SATILACAK
İbb, 11 Şubat Cuma günü itibariyle İstanbul Halk Ekmek A.Ş'nin ürettiği 250 gramlık Halk Ekmek'in 2 TL'den satılacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL'den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.