SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Ekonomi
Koronavirüs, Ekonomi, Güncel

Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Son dakika: İşçi çıkarmayı 3 ay yasaklayan düzenlemenin de yer aldığı koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

15.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:03
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, üç ay süreyle işçi çıkarmayı yasaklayan düzenlemenin de yer aldığı, ekonomik tedbirlerin yer aldığı torba yasa teklifini kabul etti. Paketin uzlaşmayla, 48 saat bekleme süresi aşılarak, bu gece Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanıyor.

FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULARLA İLGİLİ YENİ BİR MADDE EKLENDİ

Salgına yönelik ekonomik tedbirleri içeren kanun teklifine 'Fahiş Fiyat Artışı, Stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' oluşturulmasına dair yeni bir madde eklendi. Söz konusu madde ile üretici, tedarikçi ve tedarikçi işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin fiyatında fahiş artış yapılamayacağı, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasının engelleyici faaliyetlerde bulunmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

FAHİŞ FİYATA 100 BİN TL, STOKÇULUĞA 500 BİN TL CEZA KESİLECEK

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacak. Fahiş fiyat uygulayanlara 100 bin TL, stokçuluk yapanlara da 500 bin TL'ye kadar para cezası uygulanabileceği bildirildi. Yasa teklifi, komisyonda görüşülerek kabul edildi

Pakette yer alan diğer düzenlemeler ise şöyle:

- Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere, aylık 1.177 lira nakdi destek sağlanacak.

- Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında 3 ay süreyle sonlandırılması yasaklanacak.

- Yaşlılar ile engellilere yapılan yardımlar, 3 ay süreyle gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartı aranmadan gerçekleştirilecek.

- Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileriyle çevre temizlik vergileri faaliyette bulunmadıkları dönemde alınmayacak.

- Belediyeler, konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçlarını 3 ay süreyle erteleyebilecek.

- Tarım satış kooperatifleri birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredi borçlarının 2020'ye ait taksit ödemeleri ile Seyahat Acentaları Birliği'ne üye seyahat acentalarının 2020 ile ilgili ödemeleri 2021'e ertelenecek.

Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

İlgili Haberler

Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi Ekonomi
Tahribattan sonra Salda Gölü'nün içler acısı hali havadan görüntülendi
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti Ekonomi
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
IMF'den kritik uyarı: Koronavirüs ülkelerin mali yapısını bozacak Ekonomi
IMF'den kritik uyarı: Koronavirüs ülkelerin mali yapısını bozacak
Kampanya devam ediyor! Zincir marketlerde somon 39,90 liradan satılıyor Ekonomi
Kampanya devam ediyor! Zincir marketlerde somon 39,90 liradan satılıyor
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak Ekonomi
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı Ekonomi
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı
Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi
Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi
Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Sınır kapıları kapanınca sebze ve meyve fiyatları ucuzladı
Sınır kapıları kapanınca sebze ve meyve fiyatları ucuzladı
Son dakika: Bakan Albayrak: Biner liralık maddi destek 4,4 milyon aileye daha yapılacak
Son dakika: Bakan Albayrak: Biner liralık maddi destek 4,4 milyon aileye daha yapılacak
Gümüşhane'de 20 yıldır ekilmeyen tarlalara aspir bitkisi ekilmeye başlandı
Gümüşhane'de 20 yıldır ekilmeyen tarlalara aspir bitkisi ekilmeye başlandı
Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı
Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı
Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
Perakendeciler alışverişlerin Cuma akşamına kalmadan gerçekleştirilmesini öneriyor
Koronavirüs nedeniyle IMF'den 100 ülke yardım istedi
Koronavirüs nedeniyle IMF'den 100 ülke yardım istedi
İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti
İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Tofaş üretime başlama tarihini 4 Mayıs'a erteledi
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak
Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi
Boğazı kirleten kuru yük gemisine 2 milyon 397 bin lira ceza kesildi
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz
Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Levent Gök Ömer Çelik Lütfü Türkkan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Milli Kadın İnfaz
Şu an buradasınız: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 18:30:09. #1.14#
title