Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: İşçi çıkarmayı 3 ay yasaklayan düzenlemenin de yer aldığı koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, üç ay süreyle işçi çıkarmayı yasaklayan düzenlemenin de yer aldığı, ekonomik tedbirlerin yer aldığı torba yasa teklifini kabul etti. Paketin uzlaşmayla, 48 saat bekleme süresi aşılarak, bu gece Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanıyor.

FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULARLA İLGİLİ YENİ BİR MADDE EKLENDİ

Salgına yönelik ekonomik tedbirleri içeren kanun teklifine 'Fahiş Fiyat Artışı, Stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' oluşturulmasına dair yeni bir madde eklendi. Söz konusu madde ile üretici, tedarikçi ve tedarikçi işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin fiyatında fahiş artış yapılamayacağı, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasının engelleyici faaliyetlerde bulunmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

FAHİŞ FİYATA 100 BİN TL, STOKÇULUĞA 500 BİN TL CEZA KESİLECEK

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulacak. Fahiş fiyat uygulayanlara 100 bin TL, stokçuluk yapanlara da 500 bin TL'ye kadar para cezası uygulanabileceği bildirildi. Yasa teklifi, komisyonda görüşülerek kabul edildi

Pakette yer alan diğer düzenlemeler ise şöyle:

- Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere, aylık 1.177 lira nakdi destek sağlanacak.

- Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında 3 ay süreyle sonlandırılması yasaklanacak.

- Yaşlılar ile engellilere yapılan yardımlar, 3 ay süreyle gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartı aranmadan gerçekleştirilecek.

- Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileriyle çevre temizlik vergileri faaliyette bulunmadıkları dönemde alınmayacak.

- Belediyeler, konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine ilişkin su faturası borçlarını 3 ay süreyle erteleyebilecek.

- Tarım satış kooperatifleri birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredi borçlarının 2020'ye ait taksit ödemeleri ile Seyahat Acentaları Birliği'ne üye seyahat acentalarının 2020 ile ilgili ödemeleri 2021'e ertelenecek.