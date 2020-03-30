Son Dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak 1.000'er liralık destek ödemesinin tarihi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin 1 Nisan'da başlayacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon 111 bin haneye yapılacak 1.000'er liralık destek ödemesinin 1 Nisan tarihinde başlayacağını söyledi. Ayrıntılar geliyor...