Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak
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İçişleri Bakanlığı, Kuaför, Güncel

Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge ile berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici olarak durdurulacak.

21.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:16

İçişleri Bakanlığı; asker uğurlama töreni ve piknik faaliyetlerinin ardından aldığı yeni bir kararla berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması yönünde karar aldı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacağını bildirdi.

BAKANLIK'TAN BİR GENELGE DAHA

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla daha önce bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha gönderdi.

BUGÜN SAAT 18.00 İTİBARİYLE DURDURULACAK

Genelgeyle, yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacak.

KONUNUN TAKİPÇİSİ OLUNACAK

Bakanlık, söz konusu bu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak

Haberin Videosu:

Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak

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