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Koronavirüs, Ekonomi, Güncel

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Havayolu yolcuları "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesine göre; havayolu yolcuları 29 Mart 06.00'dan itibaren "seyahat izin belgesi" olmadan seyahat edemeyecek. Oluşturulan "Seyahat İzin Kurulları" vasıtası ile şartlara uyan vatandaşlara "seyahat izin belgesi" düzenlenecek.

28.03.2020 19:19 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Havayolu yolcuları 'Seyahat İzin Belgesi' olmadan seyahat edemeyecek

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" kapsamında "Uçak/ Otobüs" seferleri ile ilgili yeni bir genelge daha gönderdi. Buna göre, havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, 29 Mart 06.00'dan itibaren "Seyahat İzin Belgesi" olmadan seyahat edemeyecek.

Genelgede, tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu vurgulandı. Bu salgının yayılmasının engellenmesinde en etkili yolun, sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılarak, sosyal izolasyonu mutlak şekilde sağlanması olduğuna dikkat çekilen genelgede ,aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimini artırdığı bu da toplum sağlığı ve kamu düzenini ciddi şekilde bozulmasına sebep olduğu belirtildi.

SEYAHAT İZİN KURULU'NDAN BELGE ALINACAK

Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacak, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecek.

Hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarınca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahat edebilecek. Hizmetine ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama olmayacak.

SEYAHAT İZİN KURULU OLUŞTUTULACAK

Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan "Seyahat İzin Kurulları" oluşturulacak. Oluşturulan kurullar 28.03.2020 tarihi (bugün) saat 20:00'den itibaren belirtilen şartları uyan vatandaşlara "Seyahat İzin Belgesi" düzenlenmesine başlayacak. Düzenlenen seyahat izin belgelerinin, Türk Hava Yolları ile elektronik ortamda paylaşılması için İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ivedi olarak gerekli sistem kurulacak.

199 ÇAĞRI MERKEZİ ÜZERİNDEN İZİNLER ALINABİLECEK

199 Çağrı Merkezi ve "İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi faaliyete geçene kadar gelecek olan seyahat izin belgesi taleplerinin Başvuru Masalarından karşılanması için valiler ve kaymakamlar tarafından gerekli tedbirler (seyahat izin kurullarının sayısını, personelinin arttırılması vb.) gecikmeksizin alınacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 199 çağrı numarası üzerinden, taleplerin hızlı bir şekilde alınması ve karşılanması için yeteri kadar çağrı alıcının görevlendirilmesi sağlanacak.

İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN O AÇIKLAMASI

Gelinen noktada, uçak seferleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verildiğine dikkat çekilerek, alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular, 29.03.2020 tarihinde saat 06:00'dan itibaren Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek. Bu nedenle Türk Hava Yolları başta olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan vatandaşlara bilet satışı yapmayacak ve uçak ile seyahat etmelerine kesinlikle izin vermeyecek.

Tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacak. Ancak 28.03.2020 tarih ve 6009 sayılı Genelgemiz de belirtilen;

a) "Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen,

b) Birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar,

c) Özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar, "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecek.

Ayrıca hava yolu ulaşımı ile sınırlı olmak üzere temel insani ihtiyaçların üretim ve tedarik süreçleri içerisinde yer aldığını ilgili meslek odalarından belgelendirenler, seyahat izin kurullarına başvurmaları ve bu talebin ilgili kurulca uygun görülmesi halinde şehirlerarası seyahat edebilecek. Hizmetinin/görevinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama olmayacak.

Uçak seferlerine devam edilen havaalanlarında, havaalanı mülki idare amirlerinin başkanlığında, Türk Hava Yolları, emniyet müdürlüğü ve havaalanı işletmesinin temsilcilerinden oluşan "Seyahat İzin Kurulları" oluşturulacak. Oluşturulan kurullar 28.03.2020 tarihi (bugün) saat 20:00'den itibaren belirtilen şartları uyan vatandaşlarımıza "Seyahat İzin Belgesi" düzenlenmesine başlayacak.

"Seyahat İzin Kurullarına" başkanlık etmek üzere görevlendirilecek valilik/Kaymakamlık temsilcisinin muhakkak, Bakanlığımız E-İçişleri sisteminde elektronik imza atmaya yetkisi olan (token cihazı sahibi), tercihen il/ilçe birim müdürleri arasından (112 müdürleri hariç) görevlendirilmesi sağlanacak.

Seyahat İzin Belgesi Talepleri;

Otobüs ve hava yolu seyahatleri için düzenlenecek.

Kapsam Dahilindeki Vatandaşların İzin Talepleri;

a) Otogar ve havaalanlarında bu amaçla oluşturulan Başvuru Masaları,

b) Bakanlığımız tarafından bu işlemler için tahsis edilecek olan Alo 199 Çağrı

Merkezi,

c) İçişleri Bakanlığı E-Başvuru" sistemi, üzerinden alınacak.

Seyahat izin belgesi talepleri, Seyahat İzin Kurullarınca gecikmeksizin değerlendirilerek yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde karara bağlanacak.

Karara bağlanan seyahat izin belgesi talepleri; bireysel başvurularda elden verilecek, telefon ve elektronik başvuruların sonuçları vatandaşlara mail, mesaj veya telefonla bildirilecek.

Seyahat İzin Kurullarınca, hava yolu ile seyahatine izin verilen vatandaşların listesi uçuşun gerçekleştirildiği il valiliğine gönderilecek.

Düzenlenen seyahat izin belgelerinin, Türk Hava Yolları ile elektronik ortamda paylaşılması için İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından ivedi olarak gerekli sistem kurulacak. 199 Çağrı Merkezi ve "İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sistemi faaliyete geçene kadar gelecek olan seyahat izin belgesi taleplerinin Başvuru Masalarından karşılanması için Vali ve kaymakamlar tarafından gerekli tedbirler (seyahat izin kurullarının sayısını, personelinin arttırılması vb.) gecikmeksizin alınacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 199 çağrı numarası üzerinden, taleplerin hızlı bir şekilde alınması ve karşılanması için yeteri kadar çağrı alıcının görevlendirilmesi sağlanacak.

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Havayolu yolcuları 'Seyahat İzin Belgesi' olmadan seyahat edemeyecek

Haberin Videosu:

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi gönderdi

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