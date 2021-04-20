Son dakika haberleri: Yeditepe Üniversitesi'nden "iletişim tasarımı" değerlendirmesi

Son dakika haberi: Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Neda Üçer, İletişim tasarımının görme, algılama ve düşünme şekillerimizi yönlendirmesi nedeniyle çok önemli bir iletişim aracı olduğunu kaydetti.

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Neda Üçer, İletişim tasarımının görme, algılama ve düşünme şekillerimizi yönlendirmesi nedeniyle çok önemli bir iletişim aracı olduğunu kaydetti.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Üçer, görsel bir dünyada yaşadığımızı ifade ederek iletişim tasarımının gücü ve öneminin yadsınamayacağını belirtti.

Özellikle Y ve Z kuşaklarının iletişimi görsel semboller ile gerçekleştirip, görsel araçlar ile öğrendiğine ve salgınla bu olgunun perçinlendiğine dikkati çeken Üçer, "Yeni gelen kuşaklar dijital platformların ve teknolojinin olmadığı bir yaşamı düşünemiyorlar. Dijital platform ve teknoloji demek, görsel içerik üretimi ve tasarım demek. Bu denklemlere baktığımda zaten önemli olan görsel iletişim tasarımının yakın gelecekte daha da önemli bir yer tutacağını söylemek sanırım kehanet olmaz. Ne yazık ki, iletişim tasarımcılarının etkinliğinin, hala toplumlar tarafından tam olarak anlaşılmadığını düşünüyorum ancak sonunda ne kadar etkin bir yere sahip olduklarının anlaşılacağından ümitliyim." açıklamasında bulundu.

İletişim tasarımları sayesinde yeni terimler, yeni kullanım şekilleri ve hatta yeni düşünme şekilleri ile karşılaştığımıza ve bunları içselleştirdiğimizi hatırlatan Üçer şu değerlendirmelerde bulundu:

"İletişim tasarımı dünyamızı değiştiriyor, düşüncemizi, kararlarımızı etkiliyor. 'Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim' atasözümüzü 'iletişim şeklinizi söyleyin size kim olduğunuzu söyleyeyim' ile değiştirirsem sanırım söylemek istediğimi daha iyi anlatmış olurum. Birincisi, ne şekilde iletişim kuruyorsanız, o kişisiniz; kullanılan teknolojik aletin özelliği hangi çağda olduğunuzu gösterir. Teknolojiyi kullanma beceriniz de trendleri takip edip etmediğinize işaret eder. İkincisi, nasıl iletişim kuruyorsunuz? Niteliksel olarak iletişim dili, üslubu, empati kurarak mı, yoksa yok sayarak mı? Örneğin, bir şirket veya markanın reklam dilinde kullandığı sözcükler, müşteriye nasıl bir yaklaşım sergilendiğini çok net ortaya koyar."

Üçer, iyi bir iletişim tasarımı ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İletişim tasarımı, etkileşim içeren yaratıcı bir süreçtir. Bu süreçte doğru içeriği, doğru kanal ile alıcıya iletebilmek ve alıcının arzu, istek, ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek önemli. İletişim tasarımı hem bilimsel yaklaşımı hem de estetik endişeyi barındırmalı. Tasarımcı kelime, sembol ve imgeleri, teknik becerisi ile harmanlayarak ne şekilde kullanırsa, ne gibi bir sonuç elde edeceğini bilmeli. Tasarımcı yaratıcılığını, iletişim becerisini, teknik bilgi ve birikimini kullanarak etkin tasarımlar yapmalı. Tasarım süreci, sürekli gelişime açık, alıcı ile etkileşim içerisinde, tasarımın da alıcının beklentileri doğrultusunda yenilendiği bir yapı olmalı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu