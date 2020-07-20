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Son dakika haberleri... Toprak: "Kulübü devretme adına görüşmelerimiz var"

Son dakika haberlerine göre ELAZIĞ (İHA) – Kulübü devretmek adına bazı görüşmeler yaptıklarını belirten Elazığ Belediyespor Başkanı Ahmet Toprak, bir bayrak değişimi yaşanacağını söyledi.

Son dakika haberleri... Toprak:
20.07.2020 12:27 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:56

ELAZIĞ (İHA) – Kulübü devretmek adına bazı görüşmeler yaptıklarını belirten Elazığ Belediyespor Başkanı Ahmet Toprak, bir bayrak değişimi yaşanacağını söyledi.

2014 yılında kurulan ve TFF 3. Lig'de mücadele eden Elazığ Belediyespor'un kurucu başkanı Ahmet Toprak, görevi bırakmaya hazırlanıyor. Karakoçangücü Başkanı Tuncay Kaymak'la ön anlaşma sağladıklarını kaydeden Başkan Toprak, kesin mutabakatın ardından yeni başkan ve yönetimle gerekli açıklamaların yapılacağını ifade etti.

2014 yılında kurdukları kulübü bugüne kadar alınlarının akıyla getirdiklerini kaydeden Toprak, "Son 3-4 yıldır sürekli lanse ettiğim üzere bu kulübü kim daha iyi yönetecekse, idare edecekse ve yukarılara götürecekse biz kulübü devretmeye hazırız dedik. Elazığ Belediyespor, Türkiye'de 5. profesyonel sezonuna girecek. Ligde kalıcı ve kurumsal bir kulüptür. Türk futbolunda yeri olan bir kulüptür. Bu takımın güveni ve itibarı vardır. Bugüne kadar en iyisini yapmaya çalıştık. Her zaman söyledim devretmeye hazırım kim daha iyisini yaparsa diye. Bazı görüşmelerimiz var kulübü devretmek adına. Karakoçanlı hemşerimiz Tuncay Kaymak ve 2. Başkan Serkan Gündoğdu ile görüşmelerimiz var. Ön mutabakata vardık. Olağanüstü kongre sürecimiz olacak. Elazığ Belediyespor'un bundan sonraki süreçte daha iyi yerlere geleceğini, daha ciddi bir seyirci desteği ile mücadele edeceğini düşünüyorum. Dediğimiz gibi ön protokolümüz tamamlandı. Anlaşmamız tamamlandığında yeni başkanımızla, yeni yönetimimizle çıkıp açıklamamızı yapacağız" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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