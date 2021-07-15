Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan projeler çiftçinin yüzünü güldürüyor
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Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan projeler çiftçinin yüzünü güldürüyor

Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan projeler çiftçinin yüzünü güldürüyor
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanlığınca, "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Kayseri'de çiftçilere yönelik tohumluk maliyetinin yüzde 75'i proje bütçesinden, yüzde 25'i ise çiftçiler tarafından karşılanmak üzere 450 ton yazlık buğday tohumu dağıtılarak ekilişler gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Kayseri'de çiftçilere yönelik tohumluk maliyetinin yüzde 75'i proje bütçesinden, yüzde 25'i ise çiftçiler tarafından karşılanmak üzere 450 ton yazlık buğday tohumu dağıtılarak ekilişler gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, projelerin yerinde takibi amacıyla İl Müdürü Mustafa Şahin, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Demirbaş, Pınarbaşı İlçe Müdürü Fahri Ekinci ve ilçe teknik personeli ile Olukkaya Mahallesi çiftçilerinden Ergin Sarı'nın toplam 200 dekar yazlık buğday ekiliş alanında incelemelerde bulundu.

Şahin çiftçilerle yaptığı sohbette, burada 1650 rakımda dağıtımını gerçekleştirdikleri yazlık buğdayın gelişiminin yüzleri güldürdüğünü gördüğünü ifade etti.

Bu yıl ülkede ve ilde yaşanan tüm olumsuzluklara, kuraklığa rağmen sonucun kendileri için çok güzel olduğunu kaydeden Şahin, çiftçilerin de genelde sonuçtan memnun olduğunu aktardı.

Çiftçi Sarı ise 200 dekar yazlık buğday, 200 dekar kışlık buğday, 600 dekar arpa, 200 dekar patates ve 90 dekar kabak yetiştirdiğini, sonuçtan memnun olduğunu ifade ederek, gelecek yıllarda üretimini artırma sözü verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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