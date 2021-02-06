Son dakika haberleri | Galatasaray maçından notlar

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe cephesiSarı-lacivertlilerde 4 eksikThiam 9 maç sonra yedek soyunduGökhan Gönül ile Sinan Gümüş uzun aradan sonra kadrodaMesut yedek, Szalai ve Osayi-Samuel'in ilk derbisiSosa 12 maç sonra 11'de Sağlık çalışanları derbi maçtaBakan Kasapoğlu tribünden takip etti.