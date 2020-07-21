Son dakika haberleri! Elazığ Belediyespor, Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor Son dakika spor haberi: Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek olan Elazığ Belediyespor'da, kongre tarihi belli oldu.

Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek olan Elazığ Belediyespor'da, kongre tarihi belli oldu.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor, Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor. Başkan Ahmet Toprak'ın görevi bırakacak olmasından dolayı Kırmızı - Lacivertli ekip, Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Olağanüstü Genel Kurul'un 5 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te kulüp tesislerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci genel kurulun ise 12 Ağustos Çarşamba günü aynı saat ve yerde tekrarlanacağı aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA