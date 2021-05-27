Son dakika haberleri... Bölgesel Amatör Lig'de heyecan yeniden başlıyor
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Son dakika haberleri... Bölgesel Amatör Lig'de heyecan yeniden başlıyor

Son dakika haberleri... Bölgesel Amatör Lig'de heyecan yeniden başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Yüzlerce amatör futbol kulübünde binlerce amatör futbolcunun merakla beklediği Bölgesel Amatör Lig (BAL) takvimi açıklandı.

Yüzlerce amatör futbol kulübünde binlerce amatör futbolcunun merakla beklediği Bölgesel Amatör Lig (BAL) takvimi açıklandı.

Her yıl ülkemizde eylül ayının son haftasında başlayan ancak yaşanan pandemi dolayısıyla 2020 yılı içinde başlatılamayan Bölgesel Amatör Lig (BAL) maçları için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yeni takvim açıklandı ve ligin 9 Haziran 2021 tarihinde başlayacağı duyuruldu.

Yaklaşık 8 aylık bir gecikmenin yaşandığı 2020-2021 yılı BAL sezonunda binlerce amatör futbolcu yaşanan belirsizlik nedeniyle tepki göstermiş ve seslerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da duyurarak liglerinin en kısa sürede başlamasını talep etmişlerdi. Yaşanan gelişme sonunda 26 Şubat 2021 tarihinde ligin 17 Nisan itibariyle 266 takımın katılımıyla başlayacağı açıklanırken, ülke genelinde artan korona virüs vakaları nedeniyle lig yine ertelenmişti.

26 Mayıs tarihinde açıklanan yeni takvim ile 2020-2021 yılı BAL sezonu 32 grupta 108 takımın katılımıyla oynanacak ve ligin sonunda 8 takım 3. Lig'e yükselecek. BAL Ligi'nin başlayacak olması, Çamlıhemşin Belediyespor, İl Özel İdarespor ve Salarhaspor takımlarının aynı grupta mücadele edeceği Rize'de de sevinçle karşılandı.

Hazırlıklarına yaklaşık 8 ay önce başlayan Rize İl Özel İdare Spor Kulübü'nde Teknik Direktör Mikail Üzümcü, "Yedi aydır belirsiz bir süreç vardı. Katılan bütün takımlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Rabbim kazasız belasız bir lig nasip etsin" dedi.

Hedeflerinin Rize grubunu şampiyon olarak tamamlamak ve kalan maçları da kazanıp 3. Lig'e çıkmak olduğunu söyleyen Üzümcü, "Biz bölgenin çocuklarını oynatarak hep beraber bir hedefe ulaşmaya çalışacağız. Aylardır emek veren pırıl pırıl bir ekibimiz var. Biz bu ekiple yola girdik ve bu ekiple devam edeceğiz. Gönül ister ki biz çıkalım ve Rize'mizi güzel bir şekilde temsil etmeye çalışalım. Hak eden, centilmence oynayan, buradan çıkar inşallah. Rize'mize yakışır bir şekilde dışarıda oynayacağımıza eminim. Hak edenin kazandığı bir lig olmasını diliyorum" diye konuştu.

Rize İl Özel İdare Spor Kulübü Sportif Direktörü Süleyman Baş ise ligin başlamasıyla ilgili belirsizliğin nihayet sona erdiğini dile getirerek, "Sıkıştırılmış bir lig oynayacağız. Üç takım var, hak eden kazansın ve şampiyon olsun. Rize'den 3. Lig'e bir takım kazandırmak maksadıyla yola çıktık. Sekiz aydır çalışıyoruz. Çok zor rakipler bekliyor bizi. Statü pek doğal olmadı ama hiç yoktan iyidir" açıklamasını yaptı.

Ligin ilk maçında Rize İl Özel İdarespor takımıyla oynayacak olan ve yaklaşık 6 aydır çalışmalarını sürdüren Salarhaspor'da ise Teknik Direktör Ercan Yazıcı, "Yaklaşık 6 aydır emek veriyoruz. Bu süreçte maddi manevi çok zorluklar yaşadık. Ama en sonunda nihayet bu lig oynanacak. En azından çocuklar için bir fırsat. Rize'deki üç takımımız için de hayırlı olmasını diliyorum. Niyetimiz bir Rize takımımızın 3. Lig'e çıkmasıdır. Bu ligi ben yerel tabirle "Haşlama Lig" olarak isimlendiriyorum. Bu ligi böyle haşlama bir lig olarak bitireceğiz. Ama kötünün iyisi diyelim. En azından çocukların vermiş olduğu emekler boşa gitmeyecek. Gönül isterdi ki başta bu lig oynansın. Zaten şimdiye kadar çoktan bitmişti. veya en başından bu lig bu sene oynanmayacak deselerdi ve bu kadar emek verilmeseydi. Kötünün iyisi olarak nitelendiriyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE

Son dakika haberleri... Bölgesel Amatör Lig'de heyecan yeniden başlıyor
Son dakika haberleri... Bölgesel Amatör Lig'de heyecan yeniden başlıyor
Son dakika haberleri... Bölgesel Amatör Lig'de heyecan yeniden başlıyor
Son dakika haberleri... Bölgesel Amatör Lig'de heyecan yeniden başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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