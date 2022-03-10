Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı - Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kıran

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakem ve gözlemcilerdeki klasmanları yeniden belirlemesi kararını desteklediklerini söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkez binasında gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kıran, "Beş saatlik bir toplantı oldu. Herkes kendi fikrini söyledi. Bizim Rizespor olarak fikrimiz, MHK'nin aldığı hakemler kararını destekliyoruz, TFF'yi de destekliyoruz. Ben her ne kadar Cüneyt Çakır'ı maçlarıma istemesem de Dünya Kupası'na gitmesini Türk milleti adına isterdim. Benim maçlarımda hatalı kararlar verdiği için istemedim ama dünyada bizi temsil eden hakemimiz olduğu için onunla alakalı kararı çok doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

MHK'nin kararıyla ilgili her kulübün kendi kararını açıklayacağını aktaran Tahir Kıran, şöyle konuştu:

"Herkes kendi kararını açıklayacak, öyle karar aldık. Geri kalan bütün kararlarda federasyonu destekliyorum. Konuştuğumuz spekülasyonlarda benim alakam yok, olamaz da. İnsanlar algı operasyonu peşinde. Böyle yapa yapa Türk futbolunu kirlettiler. Çok cesaretli bir karar aldı Ferhat Bey. Kimsenin alamadığı bir kararı aldı. Uzun zamandır alınması gerekiyordu bu kararın. İnşallah buz dağının görünen yüzü diyorum. İnşallah daha güzel şeyler yapacak. Ben şahsen destek vereceğim. Genç hakemlerin vereceği hatalı kararlara da hiç ağzımı dahi açmayacağım. Ama kasıt varsa o durum ayrı. Defter kapandı, yeni bir sayfa açıldı. Temiz sayfada yeni şeyler olması lazım."