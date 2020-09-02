Son dakika haberi | Kadıköy'de motosikletli trafik polisi başka bir motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Kadıköy'de motosikletli trafik polisi başka bir motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika gelişmesine göre KADIKÖY'de motosikletli trafik polisi seyir halindeyken başka bir motosiklet ile çarpıştı.

Son dakika haberi | Kadıköy'de motosikletli trafik polisi başka bir motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı
02.09.2020 04:38 | Son Güncelleme: 02.09.2020 04:42
KADIKÖY'de motosikletli trafik polisi seyir halindeyken başka bir motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola devrilen iki sürücü de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza saat 02.30 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Kısmet Sokak ile Mahur Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre Kısmet Sokak'ta seyir halindeki motosikletli trafik polisi, Mahur Sokak'tan çıkan  Ümit A.'nın kullandığı 59 LP 786 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

İKİ SÜRÜCÜ DE YARALI 

Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet de yola savruldu. Motosikletten düşen iki sürücü de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlardan biri  olan Can Ersoy, "Aşağıdan gelen normal motosikletli ile şuradan gelen polis burada yandan çarpıştılar. Sesi duydum aşağı geldim. Bir polis ile bir sivil vatandaş yerde yatıyorlardı. Müdahale ettik, ambulans geldi. Şansız bir gecede oluşan bir kaza" şeklinde konuştu.


- İstanbul

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Emrah Beren Saat Demet Şener Metin Özülkü
Spor Erol Bulut Caner Erkin Erkan Kamat Mauricio Lemos Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Eylül Düğün Adana Karar
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Kadıköy'de motosikletli trafik polisi başka bir motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 04:43:40. #1.15#
title