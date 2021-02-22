Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz."
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Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz."

22.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:12
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan:

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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