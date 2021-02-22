Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz."

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir.