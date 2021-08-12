Son dakika haberi! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Global Yatırım...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Global Yatırım Holding
|2,20
|2,28
|-3,51
|Bera Holding
|10,02
|10,30
|-2,72
|Odaş Elektrik
|1,33
|1,36
|-2,21
|Tofaş Oto Fabrikası
|40,36
|41,14
|-1,90
|Fenerbahçe Futbol
|35,10
|35,56
|-1,29
|Eczacıbaşı Yatırım
|41,84
|42,32
|-1,13
|Coca Cola İçecek
|85,70
|86,55
|-0,98
|Şekerbank
|1,04
|1,05
|-0,95
|Ege Gübre
|182,10
|183,50
|-0,76
|Netaş Telekomünikasyon
|18,30
|18,40
|-0,54
|Hektaş
|7,89
|7,93
|-0,50
|Nuh Çimento
|38,10
|38,28
|-0,47
|MLP Sağlık
|23,92
|24,00
|-0,33
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,71
|6,72
|-0,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,64
|23,66
|-0,08
|Deva Holding
|24,78
|24,80
|-0,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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