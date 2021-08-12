Son dakika haberi! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberi! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Son dakika haberi! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Global Yatırım...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Global Yatırım Holding2,202,28-3,51
Bera Holding10,0210,30-2,72
Odaş Elektrik1,331,36-2,21
Tofaş Oto Fabrikası40,3641,14-1,90
Fenerbahçe Futbol35,1035,56-1,29
Eczacıbaşı Yatırım41,8442,32-1,13
Coca Cola İçecek85,7086,55-0,98
Şekerbank1,041,05-0,95
Ege Gübre182,10183,50-0,76
Netaş Telekomünikasyon18,3018,40-0,54
Hektaş7,897,93-0,50
Nuh Çimento38,1038,28-0,47
MLP Sağlık23,9224,00-0,33
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,716,72-0,15
Kordsa Teknik Tekstil23,6423,66-0,08
Deva Holding24,7824,80-0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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