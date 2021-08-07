Son dakika haberi: G20 Araştırma Bakanları Toplantısı Trieste kentinde düzenlendi
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Son dakika haberi: G20 Araştırma Bakanları Toplantısı Trieste kentinde düzenlendi

Son dakika haberi: G20 Araştırma Bakanları Toplantısı Trieste kentinde düzenlendi
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliği yaptığı G20 Araştırma Bakanları Toplantısı, Trieste kentinde gerçekleştirildi.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliği yaptığı G20 Araştırma Bakanları Toplantısı, Trieste kentinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye'yi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal temsil etti.

Bakan Varank buradaki konuşmasında, Kovid-19 sonrası dönemde beceriye dayalı bir toparlanma gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret etti. Varank, "Bu nedenle sonraki nesilleri geleceğe hazırlamak ve mevcut iş gücünü dönüştürmek noktasında beşeri sermayenin gelişimine öncelik veriyoruz." diye konuştu.

Varank, Türkiye'de organize sanayi bölgelerinde mesleki ve teknik eğitim veren okullar kurduklarını ve buradan mezun olanların yüksek oranda istihdam edildiğini belirtti.

Bakan Varank ayrıca, kamu özel sektör iş birliğiyle yürütülecek Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) Beceri Açığının Azaltılması Hızlandırma Programına da dahil olduklarını söyledi.

"Birlikte hareket etme girişimleri çoğaltılmalı"

Dijitalleşmenin, hızlı veri paylaşımı ve açık bilim gibi bilimsel iletişimde yeni uygulamalara imkan tanıdığına işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Ancak günümüz toplumunun karşılaştığı küresel zorluklar yalnızca koordinasyondan ziyade birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Bu kapsamda Türkiye'nin, 50 kurumdan 500'e yakın araştırmacıyı aşı ve ilaç geliştirmek için bir araya getiren 'COVID-19 Türkiye Platformu' adında bir başarı öyküsü var. G20 üye ülkeleri tarafından birlikte hareket etme prensibine dayanan bu tür girişimlerin sayılarının artırılması gerekiyor."

Varank, bakanlar bildirisinin birlikte hareket etme çabaları için iyi bir temel oluşturduğuna inandıklarını belirterek, etik ilke ve değerlerin korunması konusunda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), G20, WEF ve Yapay Zeka Küresel Ortaklığının (GPAI) istişarelerine aktif olarak katkıda bulunduklarını anlattı.

Sürdürülebilirlik ve yeşil büyüme için dijitalleşmenin kullanılmasının dünyanın geleceği için çok önemli olduğuna dikkati çeken Varank, "Daha sürdürülebilir, kalıcı, kapsayıcı ve yeşil bir iyileşme için dijitalleşmeye yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Bu kapsamda iş birliği yapmaya da hazırız." dedi.

G20 Araştırma Bakanları, toplantının ardından Trieste'deki Elettra Sincrotrone Uluslararası Araştırma Merkezini ziyaret etti. Bakan Varank'a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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