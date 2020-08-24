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Son dakika haberi | Finansal hizmetlerde güven 10.6 puan yükseldi

Son dakika haberi: Finansal hizmetler güven endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayına göre 10.6 puan artarak 170 düzeyine yükseldi.

Son dakika haberi | Finansal hizmetlerde güven 10.6 puan yükseldi
24.08.2020 15:13 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:17

Finansal hizmetler güven endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayına göre 10.6 puan artarak 170 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endekslerine göre;

son üç aydaki hizmetlere olan talep,son üç aydaki iş durumunun endeksi artış yönünde,gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi azalış yönünde etkiledi.TCMB'den yapılan açıklamaya göre;iş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla güçlendiği,gelecek üç aydaki hizmetlere olan talebe ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı görülüyor.Buna göre, son üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler güçlenirken, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler zayıflayarak devam ediyor.Ağustos ayında, sektör sınıflamasına göre Finans ve Sigorta Faaliyetleri sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde;64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç),65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç) sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 9.8 ve 26.2 puanlık artış olurrken, 

66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler sektöründe 8.3 puanlık azalış oldu. (Grafik)


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Kaynak: DHA

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