Son dakika haberi | Düzce'de sporda 5 yatırım tamamlandı
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Son dakika haberi | Düzce'de sporda 5 yatırım tamamlandı

Son dakika haberi | Düzce'de sporda 5 yatırım tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 1 Ocak ila 31 temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyetleri kamuoyu ile paylaştı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 1 Ocak ila 31 temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyetleri kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Düzce'de 5 yatırım tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.

Düzce'de 2021 yılı içerisinde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı faaliyetleri açıkladı. Buna göre 2021 yılı içerisinde 90 antrenör ve 6 bin sporcu ile yaz spor okulları il ve ilçe merkezlerinde devam ediyor. Ayrıca Akçakoca Gençlik Merkezi, Çilimli Stadı Çevre düzenlemesi, 4 adet il merkezinde 1 adet Yığılca ilçesinde cep spor salonu, Düzce merkezde kapalı tenis kortu ve Mahpeyker Sultan Kız Öğrenci yurdu tamamlanarak hizmete açıldı. 606 faaliyet gençlik merkezlerinde yapılırken, bu faaliyetlere 14 bin 458 kişi katılım sağladı. 24 tesiste 29'u kadrolu 5'i fahri olmak üzere 34 antrenör ile yıl boyunca spor kursları devam ediyor. - DÜZCE

Son dakika haberi | Düzce'de sporda 5 yatırım tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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