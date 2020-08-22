Son dakika haberi: Doğusel: "Tarihin akışını değiştirecek bir keşif" Son dakika haberlerine göre İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervinin bulunmasını, tarihin akışını değiştirecek bir gelişme olarak değerlendirdi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervinin bulunmasını, tarihin akışını değiştirecek bir gelişme olarak değerlendirdi.

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin bulunmasına destek mesajları yağıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak açıkladığıdoğal gaz rezervi bulunmasını değerlendiren İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, "Ülkemizin gelecek vizyonu yerli üretim ve ekonomide tam bağımsızlıktır. Bu çerçevede son yıllarda atılan adımların meyvelerini vermesi, millet olarak hepimizi sevindirmekte, gururlandırmaktadır. Tamamen bizim üretimimiz olan İHA ve SİHA'larla savunmamızı güçlendirmemizin ardından bize ait olan sondaj gemileri ile Akdeniz ve Karadeniz'de olmamız, tarihin akışını değiştiren büyük bir adımdır" dedi.

Doğal gaz rezervinin denizlerde bulunmasının denizciler için onur kaynağı olduğuna değinen Doğusel, "Tabii ki asıl önemlisi, lojistikten turizme, üretimden savunmaya kadar güçlü bir devlet olmanın en önemli koşulu olan Mavi Vatan'da attığımız adımlardır. O Mavi Vatan, yani denizlerimiz ki, Türkiye'nin gelecek vizyonunun temel taşı haline gelmiştir. Nitekim Türk tarihinin en önemli adımlarından birinin Mavi Vatan'da atılması, biz denizciler için onur kaynağı olmuştur. O adım, Türk tarihinin en büyük doğal gaz keşfidir" diye konuştu.

Gaz rezervlerinin bulunmasının Türkiye'nin tarihini değiştirecek bir adım olduğunu söyleyen Doğusel, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduğumuzu açıklaması ve 2023 yılı itibariyle bu doğal gazın kullanılacağını kamuoyuna duyurması, Türkiye'nin enerji alanındaki makus talihini değiştirecek bir gelişmedir. Bu keşif, Türkiye'yi sadece jeopolitik olarak değil, aynı zamanda ekonomik olarak da dünyanın merkezine oturtacak bir adımdır. Ülkemiz bilindiği gibi bir enerji koridorudur ve doğal gazı keşfi, Türkiye'yi enerji üreten ülkeler arasına sokacaktır. Türkiye, ekonomideki en büyük prangasından kurtulacaktır, artık daha istikrarlı bir büyüme trendi yakalayacaktır. Bu başarı, Türkiye için ekonomik anlamda da yeni bir dönemin başlangıcıdır. Türk vatandaşları, geleceğe artık daha da güvenle bakacaktır" şeklinde konuştu.

Doğusel, "Karadeniz gazının keşfi noktasında büyük mücadeleler veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e, Fatih sondaj gemisi mürettebatına ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA