Son dakika haberi! Çaykur Rizesporlu Selim Ay: Fenerbahçe maçından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4'üncü eleme turunda yarın evinde konuk edeceği Ankaraspor ile Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan takım kaptanı Selim Ay, takımın son durumunu değerlendirdi.

Yarın oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması hakkında da konuşan Selim Ay "Yarın kupa maçında oynamayan oyuncular, gençler, sakatlıktan dönenlerin kendilerini gösterme adına güzel bir maç olacak. Kupa maçından sonra Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Zor bir deplasman. Fenerbahçe'de şu anda sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Biz takım direncini devam ettirdiğimiz sürece enerjimizle artık deplasmandan puan veya puanlar alma vakti geldi. Bu enerjimizi Fenerbahçe deplasmanında da yansıtıp oradan da puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.