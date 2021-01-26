Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Belçika'nın şampiyon futsal takımı, salgında kamp için Afyonkarahisar'ı tercih etti

Son dakika haberler... Belçika'da mücadele eden Halle Gooik erkek futsal takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kamp çalışmaları için Afyonkarahisar'ı tercih etti.

Belçika'da mücadele eden Halle Gooik erkek futsal takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kamp çalışmaları için Afyonkarahisar'ı tercih etti.

Kovid-19 nedeniyle ara verilen Belçika Erkek Futsal 1. Ligi'nin lideri Halle Gooik, 22 kişilik kadrosuyla Tınaztepe Spor Salonu'nda kamp yaptı.

Kulüp Başkanı Ömer Pala, AA muhabirine, son 4 yıldır Belçika şampiyonu olduklarını söyledi.

Son üç yıldır da Belçika Kupası şampiyonu olduklarını hatırlatan Pala, "Takımımız, 2004 yılında kuruldu. Alt liglerden üst liglere şampiyon olarak kısa sürede 1. Lig'e geldik. Bu lige çıktığımızdan bu yana hedefimiz her zaman şampiyonluktu. Bu yıl yine hedefimiz şampiyonluk." diye konuştu.

Avrupa'da da önemli başarılara imza attıklarını kaydeden Pala, geçen yıl şampiyonlar ilginde çeyrek final, önceki yıl ise yarı final oynadıklarını ifade etti.

Pala, takımın her yıl üstüne koyarak, emin adımlarla ilerlediğinin altını çizerek, "Kovid-19'dan dolayı iki aydır liglerimiz durmuştu. Bu süreç içerisinde Belçika'da da çalışmalara devam ediyorduk. Afyonkarahisarlı olmam nedeniyle kampı burada yapmak güzel oldu." ifadesini kullandı.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Teknik direktör Luca Gragnaz da kaldıkları otelden, Türk insanının yardımseverliğine kadar her şeyden çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Hedefimiz her zamanki gibi şampiyonluk. Şampiyonluk için çok çalışacağız. Döndüğümüzde de elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunculardan Gabriel Grello ise, Afyonkarahisar'da güzel şartlarda iyi bir kamp süreci geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay