Son dakika haber: Yangın sonrası Bodrum'da hayat normale dönmeye başladı
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Son dakika haber: Yangın sonrası Bodrum'da hayat normale dönmeye başladı

Son dakika haber: Yangın sonrası Bodrum'da hayat normale dönmeye başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Bodrum'daki yangınlar nedeniyle Ağustos ayında turist sayısında düşüş olmasının ardından Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Serkan Ceylan, "Bodrum; güneşi, denizi, havası bütün güzelliğiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Bodrum'daki yangınlar nedeniyle Ağustos ayında turist sayısında düşüş olmasının ardından Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Serkan Ceylan, "Bodrum; güneşi, denizi, havası bütün güzelliğiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kendinizi Bodrum'un huzurlu tatilinden mahrum etmenize hiç gerek yok" açıklamasında bulundu.

Bodrum'da yaşanan orman yangınları sırasından birçok yerli turist yangın nedeniyle rezervasyonlarını iptal ettirmiş, tatile gelenler ise erkenden tatillerini bitirip evlerine dönmüştü. Yangın nedeniyle yüzde 15'lik bir düşüş yaşayan Bodrum'da her şeyin normale dönmesiyle birlikte turizmciler rahat bir nefes alırken, Bodrum Tanıtım Vakfı Genel Sekreteri Serkan Ceylan Bodrum'da her şeyin normale döndüğünü yerli ve yabancı turistlerin Bodrum'dan kendini mahrum etmemesini tavsiye etti.

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Serkan Ceylan Bodrum'un zor günlerden geçtiğini ifade ederek, "Hepimizin yüreğini yakan çok zor günler geçirdik. Bodrum'daki yangınlar tamamen kontrol altında. Hepimizi yoran, üzen günler oldu. Hem manevi hem de maddi olarak üzen bir dönem geçirdik ama Bodrum'da hayat normale dönüyor. Tekrar tatil ve turizm gündemiyle Bodrum'da hayatımıza devam ediyoruz" dedi.

"Bodrum'un huzurlu güneşinin tadını çıkarın"

Ceylan, yerli ve yabancı turistlere seslenerek 'Bodrum'un huzurlu güneşinden kimse kendini mahrum etmesin' ifadelerini kullanarak, "Yangının en kuvvetli olduğu dönemlerde yüzde 15'lik bir düşüş yaşandı. Fakat çok büyük bir kayıp olmadı, hayat normal şeklinde devam ediyor. Turizm kaldığı yerden devam ediyor, tatil, kum, güneş tadını turistler Bodrum'un huzurlu güneşinin altında devam ediyor" şeklinde konuştu.

BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan, hem pandemi hem de yangınlarla çok zor bir süreç geçirildiğini söyleyerek, "Turizm bu sene pandeminin etkisiyle beraber yangınların da etkisi ile zor bir dönem geçirdik. Bu yükleri üzerimizden atıyoruz. Bodrum'un güneşi, denizi, havası bütün güzelliğiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kendinizi Bodrum'un huzurlu tatilinden mahrum etmenize hiç gerek yok. Keyifle, huzurla Bodrum tatilinize devam edebilirsiniz" dedi. - MUĞLA

Son dakika haber: Yangın sonrası Bodrum'da hayat normale dönmeye başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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