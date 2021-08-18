Son dakika haber: Ümit milli judocu Erman Gürgen, Letonya'da bronz madalya kazandı
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Son dakika haber: Ümit milli judocu Erman Gürgen, Letonya'da bronz madalya kazandı

Son dakika haber: Ümit milli judocu Erman Gürgen, Letonya'da bronz madalya kazandı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre Letonya'nın başkenti Riga'daki Ümitler Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 73 kiloda Erman Gürgen, bronz madalya kazandı.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Ümitler Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 73 kiloda Erman Gürgen, bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda bugün erkekler 73 kiloda Erman Gürgen, kürsü müsabakasında Slovenyalı rakibi Nik Purnat'ı altın skorda waza-ari puanıyla yenerek üçüncü oldu.

Ay-yıldızlı judocu Erman Gürgen, ilk turda İtalyan Alessandro Sorelli'yi ipponla yendi. İkinci turda ise Gürcistanlı rakibi Vakhtang Pavliashvili'ye yenilen Erman repesaja kaldı.

Erman Gürgen, repesaj mücadelelerinin ardından bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti. Slovenyalı Nik Purnat ile bronz madalya için karşılaşan milli judocu, altın skorda rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın son gününde kadınlar +70 kiloda Elif Başkut ve Öznur Efe; erkekler +90 kiloda İbrahim Tataroğlu ve Recep Ergin, madalya mücadelesi yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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