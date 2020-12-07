Son dakika haber | Samsunspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haber | Samsunspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

07.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:14
Son dakika haber | Samsunspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haber: TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı ekibin yarın sahasında yapacağı Menemen Belediyespor maçı öncesinde tüm oyuncular Kovid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda bir oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Menemenspor maçı öncesi dün yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış, 1 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, evinde izolasyon ve tedavi süreci devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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