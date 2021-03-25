Son dakika haberleri... TCMB-Finansal hizmetlerde güven Mart'ta 16.4 puan yükseldi

Finansal hizmetler güven endeksi (FHGE) Mart'ta aylık bazda 16.4 puan artarak 134.9 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi finansal hizmetlerde güveni artırırken, azaltan etken yoktu.

Buna göre, iş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi. Gelecek üç aydaki hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de güçlenerek sürdü.İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki istihdamda artış bildirenler lehine olan gelişme güçlenirken, gelecek üç aydaki istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan gelişme ise zayıfladı.Buna göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 16.4 ve 20.9 puanlık artış olurken, "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe 20.3 puanlık azalış oldu. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı