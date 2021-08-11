Son dakika haber | En fazla kaybettiren yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,88 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,54 ile "Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF" ve yüzde 1,45 ile "Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.