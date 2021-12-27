Son dakika haber | Çaykur Rizespor, Selim Ay ve Gökhan Akkan ile sözleşme uzattı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Çaykur Rizespor, Selim Ay ve Gökhan Akkan ile sözleşme uzattı

Son dakika haber | Çaykur Rizespor, Selim Ay ve Gökhan Akkan ile sözleşme uzattı
AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, takım kaptanları Selim Ay ve Gökhan Akkan ile sözleşme uzattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, takım kaptanları Selim Ay ve Gökhan Akkan ile sözleşme uzattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, imza töreninin Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştiği belirtilerek, savunma oyuncusu Selim Ay ile 3, kaleci Gökhan Akkan ile 2 yıllık sözleşme uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Tahir Kıran, her iki oyuncuya da çok güvendiğini ifade etti.

Futbolculardan Selim Ay, sahada elinden gelenin en iyisini yapacağını ve Rize'yi kendi yuvası olarak gördüğünü aktardı.

Gökhan Akkan ise sevdiği ve mutlu olduğu yerin Rize olduğunu belirtti.

Son dakika haber | Çaykur Rizespor, Selim Ay ve Gökhan Akkan ile sözleşme uzattı

Son dakika haber | Çaykur Rizespor, Selim Ay ve Gökhan Akkan ile sözleşme uzattı

Konyaspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Futbolculardan çok ekran başındakiler zorlandı

Konyaspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Futbolculardan çok ekran başındakiler zorlandı

 Kimse hayal edemezdi! Umut Meraş, hayatında hiç oynamadığı mevkide görev yapacak

Kimse hayal edemezdi! Umut Meraş, hayatında hiç oynamadığı mevkide görev yapacak

 Puan tablosundaki yerini hiç hak etmiyor! Fenerbahçe, Süper Lig'e damga vurdu

Puan tablosundaki yerini hiç hak etmiyor! Fenerbahçe, Süper Lig'e damga vurdu

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title