Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
14.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:14
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF 0,024761 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,024761
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,064252
|-0,46
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,140351
|-0,46
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,107163
|-0,45
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,069106
|-0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,081088
|-0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019819
|-0,66
|Cigna Finans Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,023224
|-0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,068469
|-0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,026474
|-0,38
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,040194
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049340
|-0,16
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019297
|-0,15
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,034701
|-0,13
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026095
|-0,07
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,026243
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016699
|-0,57
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015835
|-0,53
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,050335
|-0,53
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,051401
|-0,48
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,047629
|-0,48
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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