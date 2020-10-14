Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

14.10.2020 14:09 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:14
Son dakika haber: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


VEM Borçlanma Araçları EYF 0,024761 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF 0,024761 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,064252 -0,46
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,140351 -0,46
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,107163 -0,45
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,069106 -0,44
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,081088 -0,43
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019819 -0,66
Cigna Finans Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,023224 -0,39
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,068469 -0,38
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,026474 -0,38
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,040194 -0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049340 -0,16
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019297 -0,15
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,034701 -0,13
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026095 -0,07
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,026243 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016699 -0,57
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015835 -0,53
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050335 -0,53
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051401 -0,48
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047629 -0,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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