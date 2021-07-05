Son dakika haber: Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Taner Garip hedef büyüttü Açıklaması
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Son dakika haber: Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Taner Garip hedef büyüttü Açıklaması

Son dakika haber: Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Taner Garip hedef büyüttü Açıklaması
Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre Almanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde gümüş madalya kazanan Taner Garip, "Dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda başarı elde etmek en büyük hayalim." dedi.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde gümüş madalya kazanan Taner Garip, "Dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda başarı elde etmek en büyük hayalim." dedi.

Dortmund kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 74 kiloda gümüş madalya elde eden Taner, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'i ziyaret etti.

Genç, kazanılan başarıdan dolayı antrenör ve sporcuyu tebrik ederek, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle kentte sporun her geçen gün daha da ileri noktalara geleceğini belirtti.

Taner Garip ise kendisi için çok önemli bir şampiyona olduğunu kaydederek, "Ülkemi, bayrağımı en güzel şekilde temsil ettiğime inanıyorum. İnşallah bu bir başlangıç olacak. Dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda başarı elde etmek en büyük hayalim. Bunu başaracağıma inanıyorum." dedi.

İl Müdürü Mustafa Genç, milli sporcuya çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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Son dakika haber: Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Taner Garip hedef büyüttü Açıklaması - Haberler Spor
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