Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin 81 milyon cep telefonu abonesine ramazan ayında 1 GB interneti ücretsiz sağlayacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine ramazanda 1'er gigabyte interneti ücretsiz sağlayacak." dedi.

Ayrıntılar geliyor...