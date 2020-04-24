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Adil Karaismailoğlu, Ekonomi, Güncel, Haber

Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GSM operatörlerinin 81 milyon cep telefonu abonesine ramazan ayında 1 GB interneti ücretsiz sağlayacağını söyledi.

24.04.2020 09:33 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:43
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine ramazanda 1'er gigabyte interneti ücretsiz sağlayacak." dedi.

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