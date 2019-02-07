Gaziantepspor 3. Lige Düşürüldü

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Gaziantepspor, üst üste ikinci kez maça çıkmaması gerekçesiyle bir alt lige düşürüldü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gaziantepspor, üst üste ikinci kez maça çıkmaması nedeniyle bir alt lige düşürüldü.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 03.02.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - NİĞDE ANADOLU FUTBOL A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca 0-3 HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLMESİNE VE BU MÜSABAKA TARİHİNDEN İTİBAREN BU TAKIMLA MÜSABAKASI OLAN DİĞER TAKIMLARIN MÜSABAKALARI OYNAMAKSIZIN HÜKMEN GALİP SAYILMALARINA karar verilmiştir."

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YORUMLAR (10)

  • ERTAÇ ESER:
    Bütün yıldız oyuncularını sattı.Eğer satmasaydı şimdi üst sıraları zorlayacaktı.Şimdi ne para nede takım var çok yazık.
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  • ALTYAPIYA TEK ÇIKIŞ:
    Trabzonspor doğru yolu buldu bende oynadım Gaziantepspor yeniden borçsuz yapılanmalı yoksa bu kaçınılmaz son . Gençlere kızmak değil spor ahlakı ve çalışma ruhu kazandırılmalı.
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