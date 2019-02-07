Galatasaray - Trabzonspor Maçını Ümit Öztürk Yönetecek
Spor Toto Süper Ligde 10 Şubat Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek.
Süper Ligde 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Galatasaray-Trabzonspor derbisini hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Haftanın programı ve görev alacak hakemle şu şekilde:
CUMA
20:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe: ALPER ULUSOY
CUMARTESİ
16:00 Medipol Başakşehir- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: CÜNEYT ÇAKIR
16:00 Çaykur Rizespor- Antalyaspor: HALİS ÖZKAHYA
19:00 Beşiktaş- Bursaspor: METE KALKAVAN
PAZAR
13:30 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: HALİL UMUT MELER
16:00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: FIRAT AYDINUS
19:00 Galatasaray - Trabzonspor: ÜMİT ÖZTÜRK
PAZARTESİ
20:00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: SUAT ARSLANBOĞA
20:00 Demir Grup Sivasspor - Akhisarspor: ALİ PALABIYIK
YORUMLAR (1)
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Trabzon Maçını Ali Sami Yen yönetse daha adil olurduCevap Yaz Yayından Kaldır