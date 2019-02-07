Galatasaray - Trabzonspor Maçını Ümit Öztürk Yönetecek

Spor Toto Süper Ligde 10 Şubat Pazar günü oynanacak olan Galatasaray-Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Ligde 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Galatasaray-Trabzonspor derbisini hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Haftanın programı ve görev alacak hakemle şu şekilde:

CUMA

20:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe: ALPER ULUSOY

CUMARTESİ

16:00 Medipol Başakşehir- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: CÜNEYT ÇAKIR

16:00 Çaykur Rizespor- Antalyaspor: HALİS ÖZKAHYA

19:00 Beşiktaş- Bursaspor: METE KALKAVAN

PAZAR

13:30 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor: HALİL UMUT MELER

16:00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: FIRAT AYDINUS

19:00 Galatasaray - Trabzonspor: ÜMİT ÖZTÜRK

PAZARTESİ

20:00 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: SUAT ARSLANBOĞA

20:00 Demir Grup Sivasspor - Akhisarspor: ALİ PALABIYIK

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