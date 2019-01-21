Galatasaray, Semih Kaya'yı Kiraladığını KAP'A Bildirdi

Galatasaray, eski oyuncusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Kulübü, Sparta Prag forması giyen Semih Kaya'nın bedelsiz olarak sezon sonuna kiralandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirdi. Semih Kaya'ya yarım sezon için 3 milyon 760 bin TL sabit ücret ödenecek.

Galatasaray'dan KAP'A yapılan açıklamada şu şekilde:

BU SEZON 12 MAÇA ÇIKTI

Semih Kaya bu sezon Sparta Prag formasıyla 12 maça çıktı ve 1055 dakika sahada kaldı.

SATIN ALMA OPSİYONU GALATASARAY'DA

Ayrıca Çekya ekibi, Semih Kaya'nın satın alma opsiyonunun Galatasaray'da olduğunu açıkladı. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'da 26 numaralı formayı giyecek.

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YORUMLAR (13)

  • ŞAMPİYON GALATASARAY..:
    Bu adamı almak saçmalık. Koşmasını bilmez, hizada durmayı bilmez, müdahale etmeyi bilmez, yazıklar olsun bu transfer zihniyetine..
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  • NOKTA:
    Ahahaha habercilik yine oyununu oynamış TL :)Semih başarılı futbolcu fatih terim farkı ile futbolunu konuşturacaktır. . .
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  • HABERE BAK:
    Her zaman dolar euro olarak fiyatı sunardınız 6 ay ücreti TL ile duyuruyosun. Çok iyi haber
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    YÖNETİCİ: 6 aylığına 4 trilyon többe többe yöneticiler burda para yiyor bence.... 1 trilyon topçuya 3 trilyon yöneticiye futbolcuya fahiş para bundan dolayı veriliyor bence
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